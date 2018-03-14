Петербуржцы начали возвращаться в пострадавший от взрыва дом на Народного Ополчения

В пострадавший от взрыва газа дом по Народному Ополчению вернулись первые жильцы.

Часть жителей пострадавшего от взрыва дома по проспекту Народного Ополчения вернулись в свои квартиры. Однако, около 300 человек все еще не могут попасть внутрь из-за ведущихся в здании аварийных работ. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.

В настоящее время специалисты изучают надежность и безопасность несущих конструкций в помещениях 219 жилого дома. Напомним, что накануне там прогремел взрыв. Разрушены лестничные пролеты, сгорели квартиры. Причина все еще не установлена. В Следственном комитете подтвердили превоначальную версию о взрыве бытового газа. В результате пострадали петербуржцы, живущие на восьмом и девятом этажах. Сейчас в больницах города лежат шесть жертв произошедшего. Еще один получил не столь серьезные повреждения организма. Остальных жильцов удалось экстренно эвакуировать. Ударная волна была такой силы, что ее почувствовали жители района на несколько километров от эпицентра.

Кроме проверки конструкций, работники продолжают демонтировать опасные предметы в месте очага хлопка газа. Владельцам квартиры было разрешено посетить жилье в сопровождении сотрудников МЧС и полиции, чтобы забрать личные вещи.

Более 300 человек ночевали у родственников или друзей. Для пострадавших был организован организован пункт временного размещения в здании 399 гимназии.





Видео и фото: Piter.tv