Посол США был вызван в МИД Турции после признания Байденом геноцида армян

В МИД Турции считают, что заявление Байдена навредило отношениям двух государств.

Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в МИД Турции после заявления президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи в начале XX века. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам источника агентства, Саттерфилду выразили протест, а также сообщили, что заявление президента США "глубоко навредило отношениям двух стран".

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал считает, что позиция США не имеет под собой правовой основы и является неприемлемым и "решительным образом осуждается" Анкарой.

Напомним, Президент США Джо Байден назвал произошедшее в начале XX века в Османской империи "геноцидом армян". По его словам в Америке ежегодно вспоминают о жертвах тех событий и обязуются делать все, чтобы этого не повторилось.

Ранее в Армении почтили память жертв геноцида армян.

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