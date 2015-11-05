Посол РФ в Париже рассказал о русофобских намеках французских банков

Он напомнил, что в августе порядка 70 россиян пожали жалобу на банки в прокуратуру.

Посол РФ в Париже Алексей рассказал о русофобских намеках французских банков. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам Мешкова, некоторые французские банки около десяти лет назад попали под санкции США, и по этой причине они закрывают счета не только российским гражданам, но и членам смешанных семей, в которых есть россияне. Посол не исключил, что это можно происходит с оглядкой на США.

Также Мешков напомнил, что в августе порядка 70 россиян, проживающих во Франции, пожали жалобу на банки в прокуратуру, указывая на дискриминацию по национальному признаку.

Ранее посол РФ в Париже заявил, что ЕС не может признать итоги референдумов без США.

Видео: Telegram / РИА Новости