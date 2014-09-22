Посол Германии в Киеве рассказала о всеобщем страхе войны с Россией

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен высказалась о страхе вооруженного столкновения с Российской Федерацией. Об этом она сообщила в беседе с журналистами издания "Зеркало недели", пишет ТАСС.
По ее словам, вступления Украины в Североатлантический Альянс не следует ожидать в скором времени. Она подчеркнула, что у блока всегда имелись проблемы с теми государствами, на территории которых ведутся вооруженные конфликты или войны.
Потому что одно из преимуществ НАТО - пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне.
Анка Фельдгузен, посол ФРГ в Киеве
Кроме того, она опровергла возможность нападения России на Украину и подчеркнула, что об угрозе собственной национальной безопасности со стороны "Северного потока - 2" говорит не только Украина, но также страны Балтии и Польша.
Ранее в МИД России ответили на слова Зеленского о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Анка-пулемётчица пустила очередь холостых ,чуток Россию пугануть,чуток несчастную Украину приободрить,но и сама от страха чуть не обделалась.