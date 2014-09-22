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Посол Германии в Киеве рассказала о всеобщем страхе войны с Россией
Сегодня, 8:20
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Посол Германии в Киеве рассказала о всеобщем страхе войны с Россией

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По ее словам, все страны-члены НАТО боятся войны с РФ.

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен высказалась о страхе вооруженного столкновения с Российской Федерацией. Об этом она сообщила в беседе с журналистами издания "Зеркало недели", пишет ТАСС.

По ее словам, вступления Украины в Североатлантический Альянс не следует ожидать в скором времени. Она подчеркнула, что у блока всегда имелись проблемы с теми государствами, на территории которых ведутся вооруженные конфликты или войны.

Потому что одно из преимуществ НАТО - пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне.

Анка Фельдгузен, посол ФРГ в Киеве

Кроме того, она опровергла возможность нападения России на Украину и подчеркнула, что об угрозе собственной национальной безопасности со стороны "Северного потока - 2" говорит не только Украина, но также страны Балтии и Польша.

Ранее в МИД России ответили на слова Зеленского о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса.

Фото: pixabay.com

Теги: анка фельдгузен, война с россией, россия, украина
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Рыбаков Виктор
Сегодня 9:40

Анка-пулемётчица пустила очередь холостых ,чуток Россию пугануть,чуток несчастную Украину приободрить,но и сама от страха чуть не обделалась.

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