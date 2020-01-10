В МИДе ответили на слова Зеленского о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

Мария Захарова оценила выдачу российского гражданства жителям Украины.

В российском внешнеполитическом ведомстве ответили на слова Владимира Зеленского о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса. На сайте МИД РФ официальный представитель Мария Захарова написала о том, что со стороны Москвы ситуация с выдачей паспортов гражданам ДНР и ЛНР стала гуманитарной, так как Киев не выполнил взятые на себя обязательства по Минским соглашениям. Чиновница подчеркнула, что население региона на протяжении семи лет подвергается ущемлению.

Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Также МИД РФ подчеркнул, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой страны, а международное право не дает на этот счет каких-либо ограничений. Захарова напомнила, что жителям Украины свои паспорта в большом количестве выдают Польша, Венгрия и Румыния. Сейчас на руках граждан Украины находится порядка 300 тысяч польских документов, 300 тысяч венгерских и 200 тысяч румынских. Сам Киев предоставляет гражданство жителям Приднестровья. У местного населения имеется около 120 тысяч украинских паспортов.

Захарова раскритиковала курс Запада на противостояние с Китаем.

Фото: Piter.tv