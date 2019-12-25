В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о референдуме по Донбассу

Дмитрий Песков оценил слова президента Украины о возможном разрыве отношений Киева и Донбасса.

В Кремле отреагировали на заявление Владимира Зеленского о референдуме по Донбассу. Официальный представитель пресс-службы администрации Владимира Путина подчеркнул, что сложно комментировать слова украинского лидера о возможности разрыва связи Киева с Донбассом, так как де-факто эти отношения и так разорваны.

Все связи де-факто и так разорваны. Эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Напомним, что Зеленский сообщил СМИ, что если не сработает ни один из способов урегулирования конфликта на Донбассе, то на народный референдум будет вынесен вопрос о полном разрыве связи с регионом.

Песков: Москва с сожалением воспринимаем отказ ЕС от саммита с Россией.

Фото: Piter.tv