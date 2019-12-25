Песков: Москва с сожалением воспринимает отказ ЕС от саммита с Россией

В Кремле прокомментировали результаты первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва с сожалением воспринимает отказ ЕС от саммита с Россией. Чиновник прокомментировал решение Брюсселя о поручении для Еврокомиссии разработать дополнительные ограничения в адрес РФ. Делегаты из Евросоюза заявили, что эти меры будут использоваться, если будут зафиксированы очередные "злонамеренные действия" со стороны Москвы.

Вы знаете, что в целом Путин был и остается заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем. Концептуальная позиция, что мы готовы идти в этом налаживании так далеко, насколько готовы наши визави. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

В Кремле заметили, что в идеале ни одна из сторон не должна идти первой навстречу другой, так как первые шаги должны быть сделаны одновременно по обоюдной политической воле. Москва полагает, что позиция российского лидера по отношениям с ЕС ясна, в то время как европейская позиция "множественна, не совсем последовательна, местами непонятна".

Премьер-министр Финляндии не исключила, что ЕС в будущем вернется к обсуждению саммита с Россией.

Фото: YouTube/Российское общество Знание