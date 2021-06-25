Санна Марин назвала предложение ФРГ и Франции нужным, но не своевременным.

Премьер-министр Финляндии не исключила, что ЕС в будущем вернется к обсуждению саммита с Россией. Такое заявление Санна Марин сделала перед началом второго дня мероприятие в Брюсселе, в котором принимают участие главы государств и правительств региона. Чиновница считает, что инициатива Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона нужная, но для нее еще не настало время.

Я считаю весьма возможным, что к этому вопросу мы еще вернемся позже. Санна Марин, премьер-министр Финляндии

Напомним, что вопрос взаимоотношений с Москвой делегаты обсуждали до поздней ночи. Лидеры 27 стран не смогли согласовать инициативу Франции и Германии по встрече на высшем уровне с Владимиром Путиным. Жозепу Боррелю было поручено найти возможные темы для диалога с РФ, а также изучить введение новых санкций.

Президент Литвы заявил, что лидеры ЕС отвергли общий саммит с Россией.

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