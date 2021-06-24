Он также сообщил, от кого будет зависеть это решение.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил разрыв связей с Донбассом. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1".

По словам украинского лидера, это произойдет в том случае, если не удастся урегулировать конфликт в регионе в Нормандском формате, с Россией и США. Он также отметил, что "План Б", который называют "стеной", будет вынесен на референдум

Стена - это полное расторжение отношений в том или ином виде. Этот план может быть, но решение о его запуске должен принимать народ Украины. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее в Киеве назвали Черное море "опасным местом".

Видео: YouTube / TCH