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Зеленский допустил разрыв связей с Донбассом

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Он также сообщил, от кого будет зависеть это решение.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил разрыв связей с Донбассом. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1".

По словам украинского лидера, это произойдет в том случае, если не удастся урегулировать конфликт в регионе в Нормандском формате, с Россией и США. Он также отметил, что "План Б", который называют "стеной", будет вынесен на референдум

Стена - это полное расторжение отношений в том или ином виде. Этот план может быть, но решение о его запуске должен принимать народ Украины.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее в Киеве назвали Черное море "опасным местом".

Видео: YouTube / TCH

Теги: владимир зеленский, военный конфликт, донбасс, президент украины, разрыв
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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