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Посетитель не захотел уходить из московского клуба и откусил палец охраннику

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Ситуация произошла в конце декабря.

Нетрезвый посетитель клуба в российской столице не хотел уходить домой и откусил охраннику палец. Соответствующее заявление сделали журналисты из Telegram-канала BAZA. Они пояснили, что инцидент произошел еще в конце декабря 2023 года. Агрессию мужчина проявил после того, как сотрудник службы безопасности заведения попросил его покинуть помещение. Очевидцы пояснили, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и назойливо приставал к девушкам.

В СМИ заметили, что мужчину три раза выводили из клуба Glastonberry. Первые два раза заканчивались спокойно, но в третий раз началась потасовка. Охранник заведения смог одолеть пьяного соперника, но сам при этом пострадал. Отмечается, что в один момент пьяный гость укусил охранника за указательный палец, откусив его часть.

Томские полицейские пресекли деятельность подпольного игорного клуба в Северске.

Фото и  видео: Telegram / BAZA

Теги: glastonberry, москва, откусил палец
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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