Порошенко гордится делом против него о получении томоса об автокефалии

Экс-глава Украины поздравил украинцев с Днем Крещения Руси.

Петр Порошенко гордится возбужденным уголовным делом против него о получении томоса об автокефалии. Бывший президент Украины в собственном Facebook-аккаунте разместил видеообращение к подписчикам. В нем политик заявил, что не сожалеет о том, что Православная церковь Украины получила автокефалию.

Из десятков политически мотивированных дел, возбужденных против меня по приказу Зеленского, есть одно, которым я особенно горжусь. Это дело о томосе, которым предоставлена независимость ПЦУ Петр Порошенко, экс-президент Украины

По словам политика, сейчас на ключевых должностях в офисе президента работают чиновники, которые лоббируют интересы русской церкви на Украине. Он напомнил, что правительство заблокировало закон о переименовании ПЦУ. Порошенко считает, что власть игнорирует закон, который наделяет общины правом свободного перехода к ПЦУ.

Поздравляю каждого украинца с Днем Крещения Руси-Украины и желаю крепкой веры в победу нашего государства и процветание украинского народа Петр Порошенко, экс-президент Украины

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