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Сторонники Порошенко принесли на митинг портрет Зеленского с патроном в голове
Сегодня, 15:50
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lesjasap

Сторонники Порошенко принесли на митинг портрет Зеленского с патроном в голове

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Активисты не хотят отсрочки в украинизации русскоязычных школ.

Сторонники Петра Порошенко принесли на митинг у Верховной Рады портрет Владимира Зеленского с патроном в голове. Об этом сообщили журналисты местного издания "Страна.ua". Акцию протеста собрали представители политической партии "Европейская солидарность".

Активисты хотят заставить депутатов не принимать законопроект, который отменяет обязательный переход обучения на украинском языке с 1 сентября 2020 года. Этот закон парламентарии предлагают отложить на 2023 год. Сторонники петра Порошенко считают, что стране не нужна отсрочка в украинизации русскоязычных школ.

Депутат Рады вызвала "на дуэль" по русскому коллегу из "Слуги народа".

Фото: "Страна.ua".

Теги: верховная рада, владимир зеленский, петр порошенко, русский язык, украинский язык, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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