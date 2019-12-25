Сторонники Порошенко принесли на митинг портрет Зеленского с патроном в голове

Активисты не хотят отсрочки в украинизации русскоязычных школ.

Сторонники Петра Порошенко принесли на митинг у Верховной Рады портрет Владимира Зеленского с патроном в голове. Об этом сообщили журналисты местного издания "Страна.ua". Акцию протеста собрали представители политической партии "Европейская солидарность".

Активисты хотят заставить депутатов не принимать законопроект, который отменяет обязательный переход обучения на украинском языке с 1 сентября 2020 года. Этот закон парламентарии предлагают отложить на 2023 год. Сторонники петра Порошенко считают, что стране не нужна отсрочка в украинизации русскоязычных школ.

Депутат Рады вызвала "на дуэль" по русскому коллегу из "Слуги народа".

Фото: "Страна.ua".