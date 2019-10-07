Животное прожило четыре дня.

Поросенок-мутант с двумя головами и тремя глазами попал на видео. Об этом сообщили журналисты Newsflare со ссылкой на филиппинского фермера. Необычный питомец появился на свет в регионе Илоило 17 мая. В это время на территории страны действовал введенный правительством карантин из-за коронавируса.

Поросенок-мутант получил кличку Ко-пиг. Фермер уверен,что появление такого животного принесет его семье удачу. Сейчас детеныш свиньи находился в домашних условиях. Ему обеспечивался особенный уход. Владелец поросенка рассказал, что соседи приходили, чтобы посмотреть на новорожденного.

Спустя четыре дня после рождения поросенок погиб. Особи с раздвоением эмбриона при формировании близнецов редко живут более нескольких месяцев.

Козленок-циклоп родился в Индии.

Видео: newsflare.com