Детеныш черепахи находится в аквариуме Музея живой природы.

Найден редкий двухголовый черепашонок. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. Они рассказали, что американец из штата Вирджиния обнаружил редкое животное, а после передал его специалистам аквариума Музея живой природы. На данный момент учреждение закрыто из-за коронавируса, но сотрудники предлагают наблюдать за детенышем черепахи при помощи видеотрансляции. Герпетолог Тревис Лонг считает, что у черепашонка мало шансов прожить долгую жизнь.

Даже несмотря на заботу ветеринаров, у него есть много проблем со здоровьем...Если головы не сообразят, как работать вместе, даже такие простые задачи, как плавание, могут быть потенциально опасны прокомментировал эксперт

Амерканец пояснил, что некоторые проблемы невозможно выявить заранее. О них может стать известно только к моменту, когда спасти жизнь животного будет невозможно. Речь идет, например, о недоразвитии внутренних органов. Сотрудники аквариума делают все возможное, чтобы обеспечить новому питомцу полную жизнь.

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Видео: dailymail.co.uk