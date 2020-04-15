Малыша назвали в честь двуликого бога Януса.

Двухголовый козленок удивил фермеров и попал на видео. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. По данным издания, животное появилось на свет на территории семейной фермы в американской деревне Виттенберг, штат Висконсин. О необычном питомце рассказала Джоселин Нуэске, которая ухаживает за козами.

Джоселин Нуэске рассказала, что одна из коз испытывала трудности при родах. Оказалось, что они были связаны с неправильным развитием малыша. У козленка полностью сформировались два черепа, которые соединяются в задней части. Малыш получил кличку Янус в честь божества, которое обычно изображается с двумя лицами.

Я в шоке. У него было четыре ноги, два уха, четыре глаза и два носа. Мы занимались разведением коз шесть лет, и никогда не сталкивались с чем-либо похожим прокомментировала американка

Джоселин Нуэске напомнила, что ежегодно на ферме рождается около 700 козлят. Сейчас семья надеется оставить необычного малыша в качестве домашнего питомца. Однако они боятся, что козленку будет трудно выжить. В ветеринарной клинике считают, что здоровье животного находится в норме. Врачи объяснили, что у Януса два черепа, которые соединены со спинным мозгом, остальные органы функционируют нормально. Козленок способен питаться через оба рта.

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Видео: dailymail.co.uk