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Козленок-циклоп родился в Индии

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У малыша один глаз и рот неправильной формы.

Козленок-циклоп родился в Индии. Об этом рассказали журналисты портала Newsflare. Они опубликовали видеозапись очевидца, на котором запечатлен необычный малыш. Известно, что животное появилось на свет в штате Керала. По словам местного жителя, от сородичей козленок отличается единственным газом, который расположен посредине лба, а также формой рта, которая отличается от нормы.

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владелец козленка

Коза жителя Индии родила 13 мая. Журналисты добавили, что козленок способен самостоятельно стоять и ходить без посторонней помощи. Хозяин козленка рассказал, что для него появление необычного питомца стало сюрпризом. 

Найден редкий двухголовый черепашонок.

Видео: newsflare.com

Теги: индия, козленок, циклоп
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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