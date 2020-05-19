У малыша один глаз и рот неправильной формы.

Козленок-циклоп родился в Индии. Об этом рассказали журналисты портала Newsflare. Они опубликовали видеозапись очевидца, на котором запечатлен необычный малыш. Известно, что животное появилось на свет в штате Керала. По словам местного жителя, от сородичей козленок отличается единственным газом, который расположен посредине лба, а также формой рта, которая отличается от нормы.

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Коза жителя Индии родила 13 мая. Журналисты добавили, что козленок способен самостоятельно стоять и ходить без посторонней помощи. Хозяин козленка рассказал, что для него появление необычного питомца стало сюрпризом.

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Видео: newsflare.com