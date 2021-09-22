Помощник президента Украины Шефир рассказал о покушении

Сергей Шефир уверен, что целью нападения на него было запугивание высшего руководства государства.

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил, что не знает, почему на него было совершено покушение. Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, целью нападения было запугивание высшего руководства государства.

Но надо понимать, что президент Владимир Александрович [Зеленский] у нас очень волевой человек, стержневой, его не запугаешь. Он выбрал правильный путь, идет своей дорогой, народ его поддерживает. Сергей Шефир, помощник президента Украины

Он подчеркнул, что исключает причиной покушения на него конфликты среди приближенных к Зеленскому. По словам Шефира, в настоящее время таких конфликтов в окружении украинского лидера нет.

Напомним, автомобиль Сергея Шефира обстреляли неизвестные под Киевом 22 сентября. В транспортное средство попало более десяти пуль. В ходе инцидента был ранен водитель. Он получил три огнестрельных ранения и был госпитализирован. Сам помощник украинского лидера не пострадал. Шефир был эвакуирован сотрудниками правоохранительных органов в безопасное место. Полицейские проводят специальную операцию по розыску стрелявших. Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил российского следа в организации покушения.

Ранее Зеленский пообещал ответить на покушение на своего помощника.

Видео: YouTube / Перший Незалежний