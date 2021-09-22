Зеленский пообещал ответить на покушение на своего помощника

Украинский лидер подчеркнул, что пока не знает, кто мог пойти на данное преступление.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать "жесткий ответ" в связи с покушением на его помощника Сергея Шефира. Соответствующее видеообращение опубликовано на странице главы государства в социальной сети Facebook.

По словам украинского лидера, случившееся является "проявлением слабости". Зеленский подчеркнул, что пока не знает, кто мог пойти на данное преступление.

Какие это силы могут быть? Внутренние или внешние? Но силами не считаю их, потому что передавать мне "привет" выстрелами из леса в автомобиль моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильный. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский подчеркнул, что покушение на Шефира не повлияет на его политический курс. Кроме того глава государства пообещал продолжить борьбу с криминальными ячейками и влиятельными финансовыми группами на территории Украины и вне ее.

Напомним, автомобиль Сергея Шефира обстреляли неизвестные под Киевом 22 сентября. В транспортное средство попало более десяти пуль. В ходе инцидента был ранен водитель. Он получил три огнестрельных ранения и был госпитализирован. Сам помощник украинского лидера не пострадал. Шефир был эвакуирован сотрудниками правоохранительных органов в безопасное место. Полицейские проводят специальную операцию по розыску стрелявших. Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил российского следа в организации покушения.

Ранее в "Слуга народа" заявили, что у президента Владимира Зеленского нет конкурентов на выборах.

Видео: Twitter / Zelenskiy / Official