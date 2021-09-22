На Украине совершено покушение на помощника Зеленского

Злоумышленники расстреляли автомобиль, в котором находились Сергей Шефир и его водитель.

На первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение вблизи села Лесники под Киевом. Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью изданию "Левый берег". Злоумышленники расстреляли автомобиль, в котором находились Шефир и его личный водитель.

По словам Арахимии, в транспортное средство попало более десяти пуль. В ходе инцидента был ранен водитель. Сам помощник украинского лидера не пострадал.

Он ехал на работу. В 50% случаев он ездит сам за рулем, а в 50% случаев - с водителем. Машина была обстреляна из автоматического оружия, насколько мне сейчас известно. Водитель получил три ранения и госпитализирован. Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа"

Отмечается, что Шефир был эвакуирован сотрудниками правоохранительных органов в безопасное место. Его водитель в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полицейские проводят специальную операцию по розыску стрелявших.

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Фото: Telegram/Mash

Видео: YouTube / Перший Незалежний