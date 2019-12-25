Baza: в Екатеринбурге задержали пятерых подозреваемых в подготовке терактов

В Екатеринбурге силовики задержали пятерых мужчин, которые подозреваются в подготовке терактов. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Среди задержанных находится один гражданин РФ и четыре гражданина Таджикистана. Уточняется, что ранее двое из них приняли идеологию "Талибана"*, а затем завербовали своих знакомых. По данным "Базы", вскоре мужчины создали взрывчатое вещество массой три килограмма, расфасовали его и оставили на хранение в разных помещениях Екатеринбурга.
Злоумышленников удалось задержать до совершения ими террористических актов. Организаторы ячейки в настоящее время находятся под арестом. Им может грозить до 30 лет тюрьмы.
Официального комментария от МВД пока не поступало.
Ранее сотрудники МВД задержали подозреваемого в нападении на полицейского под Воронежем.
Фото: Piter.tv
"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ
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