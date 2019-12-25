Baza: в Екатеринбурге задержали пятерых подозреваемых в подготовке терактов

В их числе гражданин России и четыре гражданина Таджикистана.

В Екатеринбурге силовики задержали пятерых мужчин, которые подозреваются в подготовке терактов. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

Среди задержанных находится один гражданин РФ и четыре гражданина Таджикистана. Уточняется, что ранее двое из них приняли идеологию "Талибана"*, а затем завербовали своих знакомых. По данным "Базы", вскоре мужчины создали взрывчатое вещество массой три килограмма, расфасовали его и оставили на хранение в разных помещениях Екатеринбурга.

Злоумышленников удалось задержать до совершения ими террористических актов. Организаторы ячейки в настоящее время находятся под арестом. Им может грозить до 30 лет тюрьмы.

Официального комментария от МВД пока не поступало.

Ранее сотрудники МВД задержали подозреваемого в нападении на полицейского под Воронежем.

Фото: Piter.tv

"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ

