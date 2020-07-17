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Польша начала масштабные закупки вооружений у стран Запада, заявил Шойгу

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Глава Минобороны РФ оценил стремление Варшавы к формированию "мощной армии".

Польские власти официально заявляют о своем намерении построить "самую мощную армию" на территории европейского региона и даже континента, поэтому Варшава уже сейчас начала масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Южной Кореи. Соответствующее заявление в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами из военного ведомства сделал министр по обороне Сергей Шойгу. 

В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу заявил, что Польша намерена оккупировать Западную Украину.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: великобритания, запад, минобороны, польша, сергей шойгу, южная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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