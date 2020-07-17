Шойгу заявил, что Польша намерена оккупировать Западную Украину

Глава Минобороны рассказал о желании Варшавы получить "самую мощную армию" Европы.

Варшава вынашивает планы по созданию регулярного польско-украинского территориального соединения для последующей оккупации Западной Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами из военного ведомства сделал министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник назвал это европейское государство основным инструментов в проведении американцами антироссийской западной политики. Спикер подчеркнул, что власти Польши стремятся создать самую мощную армию в регионе. Ради достижения такой цели уже закупается натовское вооружение, а также техника Южной Кореи и Великобритании.

Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Сергей Шойгу пояснил, что угрозы военной безопасности России с западного и север-западного направлений кратно выросли.

В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России