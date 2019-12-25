Politico: Соединенные Штаты заподозрили ГРУ в атаках на американских разведчиков

Официальных обвинений американская сторона пока не выдвигает.

США подозревают Главное разведывательное управление России в предполагаемых атаках с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников разведки Соединенных Штатов по всему миру. Об этом информирует издание Politico со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, какими-либо доказательствами своих обвинений США пока не обладают, однако, в настоящее время ведется расследование предполагаемых атак. Также сообщается, что США пока не ясна причина ситуации с ухудшением здоровья американских разведчиков.

По информации Politico, США подозревают в инциденте Китай и Россию.

Напомним, в конце апреля телеканал CNN сообщил, что Белый дом начал расследование предполагаемых атак с использованием "направленной энергии". Они были осуществлены против американских военных в 2019 и 2020 годах. Пострадавшими считаются сотрудники Пентагона и ЦРУ.

Ранее США потерпели неудачу в ходе испытаний ракеты Minuteman III.

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