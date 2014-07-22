Politico: США отговорили Израиль от наземной военной операции в Газе

В СМИ объяснили стратегию США по конфликту между Израилем и Палестиной.

Politico: США отговорили Израиль от наземной военной операции в секторе Газа. Американские журналисты со ссылкой на слова представителей администрации Вашингтона заявили, что власти еврейского государства отказались от идеи штурмовать палестинский анклав сухопутными силами. Авторы статьи подчеркнули, что ЦАХАЛ был "в шаге от наземного вторжения". Аналитики считают, что это привело бы стороны к еще более затяжному конфликту.

В СМИ подчеркнули, что Белый дом рассчитывает на то, что эскалация напряженности в регионе близится к завершению. В частном порядке американские высшие должностные лица призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к завершению операции против анклава Палестины. После этого глава правительства публично заявил, что до конца военных миссий осталось несколько дней.

В газете полагают, что США с самого начала рассчитывали на завершение кризиса в кратчайшие сроки. Вашингтон выбрал стратегию давления на Израиль, однако в опосредованном формате, а не напрямую. Страна избегает попыток урегулирования конфликта по линии Совета Безопасности ООН.

ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем.

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