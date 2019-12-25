Полиция задержала 15 участников акции против карантина в Мельбурне

Протестующие дошли от центра города до озера Альберт-Парк.

Полиция австралийского штата Виктория задержала 15 участников акции против карантина в Мельбурне. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте департамента. Офицеры отметили, что в результате массовых беспорядков пострадал один представитель закона. Сейчас в протестующем городе запрещено собираться большими группами, а выходить из дома можно только в случае острой необходимости.

В общей сложности мы задержали 15 человек и выписали 150 протоколов о нарушении указаний главного санитарного врача. 14 человек из этого числа были задержаны за нарушение таких указаний, один – за нападение на полицию полиция штата Виктория

Отметим, что субботняя акция в Мельбурне началась в центральном районе города от Монумента памяти. Около 200 протестующих дошли до озера Альберт-Парк. В полиции считают, что нарушители общественного порядка поставили под угрозу жизни жителей штата.

Австралия введет обязательную вакцинацию от коронавируса.



