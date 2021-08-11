Офицеры использовали слезоточивый газ и силу.

Полиция разогнала протестующих у здания парламента Литвы около двух часов ночи. Протесты транслировали местные телеканалы. В СМИ напомнили, что демонстранты собрались около здания Сейма (законодательного органа), чтобы выразить свое недовольство новыми ограничениями. Они будут связаны с правами непривившегося населения.

На данную территорию полиция стянула дополнительные наряды. Очевидцы отмечают, что оперативники использовали слезоточивый газ для разгона толпы. В тот момент у здания находилось около 200 протестующих. Некоторых активистов спецслужбы повалили на землю, на других - надели наручники. В СМИ уточняют, что толпа услышала хлопок, напомнивший звук брошенной петарды.

По факту беспорядков в Вильнюсе полиция ведет расследование. Генеральный комиссар Ренатас Пожела отметил, что нарушителей ждет серьезное наказание. При этом сама акция протеста была согласована с властями города. Она началась в 10 часов утра и должна была завершиться в 17 часов вечера. В общей сложности в ней приняли участие около 4,5 тысяч человек. Ближе к концу мероприятия несколько сотен заблокировали выходы из здания Сейма. Они не давали политикам покинуть помещение. Пострадали несколько человек, включая офицера полиции.

Видео: Telegram / Военный обозреватель