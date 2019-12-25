Мужчина арестован за попытку взрыва в столице Польши.

Полиция предотвратила попытку устроить взрыв у комиссариата в Варшаве. Об этом рассказал официальный представитель правоохранительных органов Польши на пресс-конференции. Сильвестр Марчак заявил, что в настоящее время 23-летний подозреваемый арестован. Мужчину поймали офицеры на парковке. Он привлек внимание представителей закона клаксоном.

В интересах следствия мы не сообщаем, какая субстанция находилась в автомобиле...Огромное счастье, что не дошло до взрыва. Если бы случился взрыв, то под угрозой оказались бы не только полицейские, но и жильцы ближайшего дома Сильвестр Марчак, официальный представитель Полиции Польши

В отношении фигуранта расследования возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в попытке убийства. На допросе мужчина рассказал, что ненавидит полицейских. Ранее подозреваемого привлекали к ответственности по статье за разбойное нападение.

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