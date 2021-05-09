Полиция Латвии перекрыла доступ к памятнику Освободителям Риги

Полицейские объяснили это ограничение угрозой распространения COVID-19.

Латвийская полиция 9 мая перекрыла проход к монументу Освободителям Риги. Об этом пишет ТАСС.

Полицейские прокомментировали данное ограничение угрозой распространения коронавируса. По данным агентства, с утра около памятника собрались тысячи человек для возложения цветов. Полицейские оцепили монумент забором, а присутствующим предложили оставить цветы на специальных столах. Людям сообщили, что позже их отнесут к памятнику.

По словам представителя Русской общины Латвии Олега Сысолятина, подношение организовано "ужасно и не по-человечески".

Все это мы сегодня вспоминаем, как вспоминаем воинов Красной армии и союзников антигитлеровской коалиции, идем и возлагаем цветы, а нам этого не дают нормально сделать. Олег Сысолятин, представитель РОЛ

Ранее мы сообщали, что по акваториям Петербурга впервые прошла акция "Бессмертная флотилия".

Видео: YouTube / Tatyana Riga обо всём