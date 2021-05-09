Полиция Латвии перекрыла доступ к памятнику Освободителям Риги

Латвийская полиция 9 мая перекрыла проход к монументу Освободителям Риги. Об этом пишет ТАСС.
Полицейские прокомментировали данное ограничение угрозой распространения коронавируса. По данным агентства, с утра около памятника собрались тысячи человек для возложения цветов. Полицейские оцепили монумент забором, а присутствующим предложили оставить цветы на специальных столах. Людям сообщили, что позже их отнесут к памятнику.
По словам представителя Русской общины Латвии Олега Сысолятина, подношение организовано "ужасно и не по-человечески".
Все это мы сегодня вспоминаем, как вспоминаем воинов Красной армии и союзников антигитлеровской коалиции, идем и возлагаем цветы, а нам этого не дают нормально сделать.
Олег Сысолятин, представитель РОЛ
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Видео: YouTube / Tatyana Riga обо всём
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