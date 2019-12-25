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Погребцкой: мужчина, обливший Порошенко зеленкой, попал в реанимацию
Сегодня, 12:53
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Погребцкой: мужчина, обливший Порошенко зеленкой, попал в реанимацию

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У подозреваемого было алкогольное опьянение.

Украинский депутат Александр Погребцкой рассказал о том, что мужчина, обливший Петра Порошенко зеленкой, попал в реанимацию. Такое заявление иностранного политика привели журналисты местного издания "Страна.ua". Они прокомментировали слова парламентария,представляющего партию  "Евросолидарность" . По данным спикера Верховной Рады, подозреваемый находился в больнице с алкогольной интоксикацией. В госпитале мужчина оказался сразу после того, как накануне вечером был отпущен из отделения полиции. В общей сложности с медиками пациент общался около шести часов. После этого его выписали.

Напомним, что 24 августа бывшего украинского президента Петра Порошенко облили зеленкой. Это произошло в центре Киева в тот момент, когда политик принимал участие в "Марше защитников Украины". Представители закона нашли преступника, а после - доставили в Печерское управление полиции. Следственный комитет Украины возбудил в его отношении уголовное дело по статье  за хулиганство. Теперь активисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: евросолидарность, зеленка, марш защитников украины, петр порошенко
Категории: События на Украине, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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