Погребцкой: мужчина, обливший Порошенко зеленкой, попал в реанимацию

У подозреваемого было алкогольное опьянение.

Украинский депутат Александр Погребцкой рассказал о том, что мужчина, обливший Петра Порошенко зеленкой, попал в реанимацию. Такое заявление иностранного политика привели журналисты местного издания "Страна.ua". Они прокомментировали слова парламентария,представляющего партию "Евросолидарность" . По данным спикера Верховной Рады, подозреваемый находился в больнице с алкогольной интоксикацией. В госпитале мужчина оказался сразу после того, как накануне вечером был отпущен из отделения полиции. В общей сложности с медиками пациент общался около шести часов. После этого его выписали.

Напомним, что 24 августа бывшего украинского президента Петра Порошенко облили зеленкой. Это произошло в центре Киева в тот момент, когда политик принимал участие в "Марше защитников Украины". Представители закона нашли преступника, а после - доставили в Печерское управление полиции. Следственный комитет Украины возбудил в его отношении уголовное дело по статье за хулиганство. Теперь активисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Pixabay.com

