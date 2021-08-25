  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:46
69
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Киеве задержали облившего зеленкой экс-президента Украины Порошенко

0 0

Облил зеленкой Порошенко 21-летний молодой человек.

В Киеве полицейские задержали молодого человека, который облил зеленкой бывшего президента Украины Петра Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю Дня независимости Украины. Информация об этом появилась на сайте полиции.

В настоящий момент проводятся следственные действия, молодого человека доставили в отделение полиции. Сообщается, что зеленкой Порошенко облил уроженец Черниговской области 1999 года рождения.

Нарушителю может грозить до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет заключения.

Ранее мы писали, что в Петербурге водитель автовышки пострадал в ДТП с автовозом на КАД. 

Видео: Telegram/PavlovskyNews

Теги: петр порошенко, порошенко облили зеленкой
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии