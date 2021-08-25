В Киеве задержали облившего зеленкой экс-президента Украины Порошенко

Облил зеленкой Порошенко 21-летний молодой человек.

В Киеве полицейские задержали молодого человека, который облил зеленкой бывшего президента Украины Петра Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю Дня независимости Украины. Информация об этом появилась на сайте полиции.

В настоящий момент проводятся следственные действия, молодого человека доставили в отделение полиции. Сообщается, что зеленкой Порошенко облил уроженец Черниговской области 1999 года рождения.

Нарушителю может грозить до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет заключения.

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Видео: Telegram/PavlovskyNews