В Киеве задержали облившего зеленкой экс-президента Украины Порошенко

В Киеве полицейские задержали молодого человека, который облил зеленкой бывшего президента Украины Петра Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю Дня независимости Украины. Информация об этом появилась на сайте полиции.
В настоящий момент проводятся следственные действия, молодого человека доставили в отделение полиции. Сообщается, что зеленкой Порошенко облил уроженец Черниговской области 1999 года рождения.
Нарушителю может грозить до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет заключения.
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Видео: Telegram/PavlovskyNews
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