Частично места для туристов уже зарезервированы.

Подводные экскурсии на "Титаник" станут реальностью в 2021 году. Об этом рассказали журналисты Irish Central со ссылкой на американского предпринимателя из компании OceanGate Expeditions. Бизнесмен по имени Стоктон Раш считает, что может доставлять туристов к объекту ежегодно с мая по сентябрь еженедельно. Для этого он организует погружения на частной подводной лодке на глубину более трех тысяч метров. Известно, что субмарина будет рассчитана на пятерых человек. На экспедиции с мая по июль 2021 года места частично уже зарезервированы.

На данный момент известно, что стоимость одного билета будет составлять 125 тысяч долларов. Добираться до затонувшего лайнера туристы будут от канадского острова Ньюфаундленд. Подводная часть экспедиции будет занимать от шести до восьми часов. Это время включает в себя погружение, осмотр корабля и подъем на поверхность. В каждом туре будет находиться капитан, ученый-исследователь и три туриста.

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