Она была задержана 24 июля.

Подозреваемую в убийстве женщины в Кудрово арестовали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.

В подъезде дома по улице Венской в Кудрово 21 июля было обнаружено тело 45-летней женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту убийства.



В ходе следственно-оперативных мероприятий была установлена 50-летняя женщина, причастная к совершению преступления. Следствием установлено, что утром 21 июля 2022 года подозреваемая, находясь в подъезде дома, с применением неустановленного огнестрельного оружия произвела не менее двух выстрелов в область головы потерпевшей, от которых женщина скончалась на месте.

В воскресенье, 24 июля, подозреваемая была задержана, она признала свою вину. По ходатайству следствия 25 июля судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти