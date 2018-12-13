Почти 50% россиян пойдут на парад 9 мая

20% хотят поздравить ветеранов, еще 19% планируют посмотреть салют.

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что только половина россиян пойдет на торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

В парадах и шествиях примут участие 48% россиян, 20% хотят поздравить ветеранов, еще 19% планируют посмотреть салют. Помимо этого, ВЦИОМ выяснил, как жители России относятся к акции "Бессмертный полк". Гордость за страну и предков испытывают 42% респондентов. Для 21% россиян - это память об отцах и дедах, для 11% - грусть и боль, для 10% - счастье и радость.

В опросе участвовали 1600 человек старше 18 лет.

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