Почти 21,5 тыс. петербуржцев получили положительный тест на коронавирус

В больницах проходят лечение свыше 8 тыс. пациентов.

За минувшие сутки в Петербурге COVID-19 выявили у 21 448 жителей. Накануне данный показатель был выше. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 6 февраля.

Вылечиться смогли 5 863 горожан. Еще 67 больных ушли из жизни. В больницах находятся свыше 8 тыс. пациентов. Лечатся на дому 149 тыс. зараженных.

С сегодняшнего дня горожане с ОРВИ и подозрением на COVID-19 могут открыть больничный удаленно. Пациенту нужно набрать номер "122". Голосовой помощник Виктория задаст вопросы пациенту, после чего предложит ему дистанционно открыть больничный. Получив согласие, робот направит информацию лечащему врачу. Медик позвонит пациенту и вместе они решат, стоит ли оформлять документ. Закрыть лист нужно спустя 7 дней, процедура проводится тоже в дистанционном формате. Чтобы закрыть больничный, достаточно связаться со службой 122.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти ковидные пациенты могут выписаться без посещения врача.

Фото: Piter.tv