В "ВПК" усомнились в работоспособности российского авианосца.

По кораблям Россию "опустили" до уровня Южной Кореи. Об этом заявили авторы издания "Военно-промышленный курьер". По данным журналистов, если ориентироваться не на списочный состав, а на то "что реально можно бросить в бой", то Военно-морской флот РФ находится примерно на одном уровне с флотом Сеула. В публикации эксперты учли имеющиеся у России в наличии исправные и боеспособные надводные корабли.

По мнению "ВПК", сильной стороной ВМФ России является наличие атомных подводных лодок, а также в теории авианосца. Журналисты заметили, что этот авианосец постоянно находится на ремонте. Негативно авторы высказались об уровне подготовки авиаполков на российских кораблях.

То количество потенциально узких мест, которое сопровождает проект 23900, ставит под вопрос его практическую реализуемость и делает высокие риски, что построенный корабль окажется или бесполезен, или непригоден для применения по предназначению публикация " ВПК"

В материале напомнили, что в Керчи будут строиться два универсальных десантных корабля проекта 23900. Издание уверено, что в настоящее время в России нет действующих десантных вертолетов, подходящего под проект плавучего тыла, а также мощной главной энергетической установки.

Российский флот отправит на пенсию атомный "Хилтон".

Фото: Piter.tv