Третий носитель ядерных суперторпед "Посейдон" передадут флоту до 2027 года

АПЛ "Ульяновск" создается на заводе "Севмаш".

СМИ: третий носитель ядерных суперторпед "Посейдон" передадут российскому флоту до 2027 года. Об этом журналистам ТАСС сообщил собственный эксперт в кораблестроительной отрасли. По данным источника, речь идет о АПЛ специального назначения "Ульяновск". Подлодку передадут силам ВМФ РФ вместе со средствами поражения противника в рамках государственной программы.

"Ульяновск" (проект 09853) будет передана ВМФ до 2027 года вместе с подводными аппаратами, которые к тому времени также завершат госиспытания. В отличие от двух первых носителей ядерных суперторпед "Ульяновск" впервые будет сдан как единый комплекс вместе со средствами поражения источник агентства

Эксперт напомнил, что в настоящее время завершается строительства корпуса корабля. В скором времени эксперты начнут гидравлические испытания на "Севмаше". АПЛ заложена на данном заводе в 2017 году. "Ульяновск" имеет такие же основные изменения, как в "Хабаровске", но отличается более современными системами.

Ракету "Сармат" назвали посланием России Байдену.

Фото: Youtube/ Минобороны России