Российский флот отправит на пенсию атомный "Хилтон"

ВМФ РФ может отказаться от последней действующий АПЛ проекта 941.

Российский военно-морской флот отправит на пенсию атомный "Хилтон". Об этом журналистам ТАСС рассказал военный обозреватель Дмитрий Литовкин. По данным специалиста, в ближайшие пять лет Минобороны спишет последнюю действующую АПЛ ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941 типа "Акула" ( которая получила прозвище плавучий "Хилтон".

Автор напоминает, что на данной АПЛ впервые в истории флота были построены сауна с четырехметровым бассейном и каюта для курения

Внутри корабля размещались спортивный зал, комната отдыха экипажа с первыми "живыми" обоями: целая переборка субмарины была отдана под установку, которая, словно в слайд-шоу на компьютере, меняла фотографии. Это мог быть вид на Московский Кремль или хвойный лес Дмитрий Литовкин, военный обозреватель

Автор напомнил, что "Дмитрий Донской" в 1400 раз превосходил мощность сброшенной на Хиросиму бомбы. При этом особенностью АПЛ являлся катамаранный принцип строения. За счет этого субмарина имеет три отдельных входа и коридоры с протяженностью в два километра.

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Фото: Piter.tv