Pixar выпустили новый трейлер мультфильма "Вперед"

Старт проката запланирован на 5 марта 2020 года.

Cюжет мультика перенесет зрителя в волшебный мир, где живут тролли, кентавры, гномы и другие сказочные существа. Все они лишились своих сил и живут самой обычной жизнью. Такой расклад не устраивает двух братьях-эльфах, которые отправляются в путешествие на поиски нового источника волшебства, чтобы вновь увидеться со своим отцом.

Режиссёром ленты выступил Дэн Скэнлон, ранее работавший над мультфильмом "Университет монстров". В фильме примут участие Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луи-Дрейфус и Октавия Спенсер.



Видео: YouTube / Pixar