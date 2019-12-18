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Pixar выпустили новый трейлер мультфильма "Вперед"

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Старт проката запланирован на 5 марта 2020 года.

Cюжет мультика перенесет зрителя в волшебный мир, где живут тролли, кентавры, гномы и другие сказочные существа. Все они лишились своих сил и живут самой обычной жизнью. Такой расклад не устраивает двух братьях-эльфах, которые отправляются  в путешествие на поиски нового источника волшебства, чтобы вновь увидеться со своим отцом. 

Режиссёром ленты выступил Дэн Скэнлон, ранее работавший над мультфильмом "Университет монстров". В фильме примут участие Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луи-Дрейфус и Октавия Спенсер.

Видео: YouTube / Pixar

Теги: pixar, вперёд, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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