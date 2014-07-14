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Петр Кочетков выиграл 5 матчей из 5 на старте карьеры в НХЛ

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Голкипер отразил 27 бросков о воротам из 27.

Российский голкипер в рамках регулярного чемпионата Национальной лиги отметился уникальным достижением. Уточняется, что Петр Кочетков выиграл пять из пяти матчей на старте своей профессиональной карьеры в НХЛ. Известно, что "Каролина Харрикейнз" нанесла поражение "Чикаго Блэкхокс" с результатом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Гости выиграли на ледовой арене в Чикаго. В составе клуба победителей заброшенными шайбами в ворота оппонентов запомнились на 10, 17 и 35 минутах Джордан Мартинук, Джордан Стаал и россиянин Андрей Свечников (35). Российский голкипер "Харрикейнз" Петр Кочетков отразил все 27 бросков по воротам и оформил первый в карьере шатаут в НХЛ. В настоящее время вратарь из "Каролины" был признан первой звездой матча. "Каролина" 17 ноября примет на домашней арене "Колорадо Эвеланш", а "Чикаго Блэкхокс" 16 ноября дома сыграет с "Сент-Луис Блюз".

"Сент-Луис" обыграл "Колорадо" в матче НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: голкипер, каролина, нхл, петр кочетков, чикаго
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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