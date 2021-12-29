Петербуржцам с СOVID-19 разрешили на такси добираться в КТ-центры

Доля выявленный пневмоний с октября 2021 года снизилась на 23-25%.

Теперь жители Петербурга, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, смогут добраться на КТ на такси. Горожане с подозрением на COVID-19 тоже могут воспользоваться услугой. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава Петербурга сегодня, 6 февраля.

Чтобы добраться до места проведения исследования, пациент должен иметь направление от врача. Заказать автомобиль можно по телефону 8 (812) 328-00-00 или по адресу электронной почты dst_disp@taxi068.ru. Кроме того, можно позвонить по телефону 8 (812) 329-00-00 или оставить заявку по адресу disp@6-000-000.ru.

Сегодня в городе работают 9 КТ-центров. Ждать процедуры придется 24-48 часoв с момента назначения врача. Отметим, что доля выявленный пневмоний с октября 2021 года снизилась на 23-25%.

В поликлинике на В.О. пациентам с COVID-19 посоветовали добираться до врача на общественном транспорте.

Ранее на Piter.tv: почти 700 петербуржцев госпитализировали в ковидные стационары. Почти 21,5 тыс. петербуржцев получили положительный тест на коронавирус. Вылечиться смогли 5 863 горожан. В Смольном напомнили, что теперь жители Северной столицы смогут дистанционно открывать больничные листы. Чтобы закрыть документ, посещать врача тоже не нужно.

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