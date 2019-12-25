Петербургским родителям рассказали, на каком сайте будут проходить дистанционные уроки

Уроки в дистанционном формате начнутся 16 ноября.

На официальную страницу вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной в "ВКонтакте" обратился житель города с вопросом о том, на каком сайте будут проходить уроки для школьников, которые перешли на дистационное обучение.

В Комитете по образованию сообщили, что видеоуроки с 16 ноября станут доступны на Городском портале дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru/. Помимо видео-уроков на портале есть множество полезных материалов, которые можно изучить уже сейчас. Пароли и логины дети получали еще весной. Если пароль утерян, в школе помогут его восстановить.

Из-за непростой эпидемиологической ситуации было принято решение предоставить родителям возможность перевести детей на так называемый смешанный формат обучения. Более 7 тыс. петербуржцев попросили перевести школьников на смешанный формат обучения. Также в Петербурге создали приложение для дистанционного обучения в начальной школе.

Фото: Piter.tv