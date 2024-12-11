Петербургские спортсмены стали участниками второго сезона шоу "Титаны" на ТНТ

26 января на ТНТ стартует второй сезон грандиозного проекта "Титаны", в котором спортсмены самых разных видов спорта соревнуются друг с другом и искусственным интеллектом за звание лучшего. Среди них – спортсмены из Петербурга, которые уже могут похвастаться своими спортивными достижениями.

Дмитрий Баруткин – мастер спорта России по греко-римской борьбе. В 2022 году спортсмену удалось покорить вершину Эльбруса. На очереди новая высота – участие во втором сезоне "Титанов".

Я настолько сильно хотел попасть в проект, поэтому это большая честь оказаться в числе сильнейших людей. Моя главная мотивация в этом шоу – доказать себе, что можно справиться со всеми трудностями, которые встречаются на пути. По сути "Титаны" — это не только про силу, как многие думают. Это так же и про умение сопереживать, дружить, быть честным и справедливым. Я думаю, именно такой человек и станет победителем. Дмитрий Баруткин, мастер спорта России по греко-римской борьбе

Иную цель в спортивном проекте преследует Максим Юн, который больше 20 лет посвятил себя необычному спорту – историческому средневековому бою (ИСБ). Он является автором единственного в России канала об ИСБ, HEMA-фехтовании, доспехах, истории и обо всем, что связано с этими направлениями.

Когда такое приключение стучится в твою дверь, открывать нужно незамедлительно. Я иду на проект не за деньгами точно. Я хочу показать огромной аудитории мой вид спорта – исторический средневековый бой (ИСБ). Это настоящие бои в доспехах со стальным оружием (мечами, топорами, алебардами и другим). Они развивают в атлетах умение работать под давлением в весьма особенных условиях. При этом важно думать и отслеживать ходы нескольких противников на поле. Все эти качества необходимы и тем, кто хочет победить в шоу "Титаны", ведь стальной спорт куёт и стальные нервы. Максим Юн, автор единственного в России канала об ИСБ

Шоу "Титаны" – беспрецедентный проект ТНТ, где в новом сезоне примут участие 111 атлетов, которых ждут новые испытания от искусственного интеллекта, а также борьба за главный приз и титул "титана" проекта.

Премьера второго сезона шоу "Титаны" состоится 26 января на ТНТ!

Фото: ТНТ; личный архив героев публикации