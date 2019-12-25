Петербургские рестораторы просят не вводить "комендантский час"

Бизнесмены уверены, что ограничение работы заведений лишит их прибыли.

В среду, 21 октября, союз развития культуры питания и сохранения исторического наследия улицы Рубинштейна обратился в Смольный с просьбой не вводить "комендантский час" для ресторанов. Об этом сообщила "Фонтанка".

Администрация города планировала ограничить работу ресторанов с 23:00 до 6:00. По мнению членов союза, это лишит заведения прибыли и может губительно сказаться на бизнесе. Так, менеджер союза Анжелика Ефремова рассказала, что половина выручки ресторанов приходится на пятничные и субботние заказы, половина прибыли в эти дни приходится на промежутки после 11 часов вечера. Таким образом, потери могут достигнуть до 25% в месяц.

Рентабельность нашего бизнеса - 15-20% от оборота. То есть при такой мере мы уходим в минус пояснила менеджер.

Напомним, что власти Петербурга могут ввести "комендантский час" для баров и ресторанов.

Ранее мы писали, что в Смольном рассказали о новых правилах проезда машин на улице Рубинштейна.

Фото: pixabay