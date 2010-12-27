Петербург запустит программу поддержки садоводств

В данный момент ведётся подсчёт всех возможных расходов.

До конца 2019 года власти Петербурга запустят в городе программу поддержки садоводств. Об этом Piter. TV сообщили в администрации Северной столицы.

В основу программы ляжет оказание дачник медицинской помощи, обеспечение доступа к чистой питьевой воде, бесперебойная подача электрической энергии и контроль за состоянием дорог.

В Смольном подчеркнули, что за счёт садоводств данные проблемы решить не получиться, поэтому к ним подключатся городские власти.

В данный момент чиновники проводят инвентаризацию, чтобы подсчитать все возможные расходы на реализацию программы.

Фото: открытые источники