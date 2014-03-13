Петербург получил почти 2 млрд рублей на лекарства для амбулаторных пациентов

Губернатор Петербурга отметил, что часть петербургских больниц возвращается к плановому режиму работы.

Из федерального бюджета выделили более 1 млрд 900 млн рублей за 2020 и 2021 год на лекарства для пациентов, лечащихся от ковида амбулаторно. Об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в Смольном, из городского бюджета на эти же нужды выделили более 321 млн рублей.

Губернатор Петербурга отметил, что некоторые петербургские больницы возвращаются к штатному режиму работы. Прием плановых больных 25 ноября возобновил Госпиталь для ветеранов войн, позже 30 ноября закрылся временный госпиталь в седьмом павильоне "Ленэкспо". С 13 декабря возобновит прием пациентов Городская больница № 20.

Напомним, в Петербурге вновь растет суточное число заболевших COVID-19. За сутки ковидом заболели 2 267 человек (накануне – 2 111 человек).

Ранее стало известно, что петербургские пункты вакцинации будут работать в новогодние праздники.

Фото: Piter.tv