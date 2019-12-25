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В Петербурге вновь растет суточное число заболевших COVID-19
Сегодня, 13:42
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В Петербурге вновь растет суточное число заболевших COVID-19

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За сутки ковидом заболели 2 267 человек (накануне –  2 111 человек).

В Петербурге на протяжении нескольких дней снижалось суточное число заболевших коронавирусом, однако за сутки оно снова выросло. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19. 

За сутки ковидом заболели 2 267 человек (накануне –  2 111 человек), выздоровели – 2 866 человек и 55 человек не победил вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 811 251 человек, победили вирус 753 572 человека и 26 762 человека скончались из-за коронавируса. 

Сегодня в больницах свободно 44% коек для больных коронавирусом. В стационарах находятся находятся 5 793 человека. 

Фото: Piter.TV

Теги: заболеваемость, коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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