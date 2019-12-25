В петербургских больницах свободно 44% коек для больных коронавирусом

Сегодня в стационарах находятся 5 793 человека.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 10 декабря. Согласно документу, в городе свободно 44% инфекционных коек для больных коронавирусом.

В петербургских больницах находятся 5 793 человека. За сутки в стационары поступили 387 петербуржцев, а выписались 374 человека, 548 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 299 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 143 человека, в "Заре" – 396 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 19 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 27 251 человек.

При этом есть категория горожан, которые болеют коронавирусом и не обращаются в медучреждения. В Смольном могут перестать выдавать QR-коды "неофициально" переболевшим петербуржцам.

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Фото: Piter.TV