В Петербурге по-прежнему снижается суточное число заболевших COVID-19

За сутки ковидом заболели 2 111 человек (накануне – 2 209 человек).

В Петербурге на протяжении нескольких дней снижается суточное число заболевших коронавирусом. Но при этом город по-прежнему находится на втором месте среди городов России. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом заболели 2 111 человек (накануне – 2 209 человек), выздоровели – 2 961 человек и 54 человека не победил вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 808 984 человека, победили вирус 750 706 человек и 26 707 человек скончались из-за коронавируса.

Также, по словам губернатора города Александра Беглова, идет хорошим темпом и вакцинация. Именно она позволит избежать введения новых ограничений в период новогодних праздников. Если в Петербурге ежедневно будут вакцинировать около 40 тысяч человек, город сможет достичь коллективного иммунитета к середине января.

Фото: Piter.TV