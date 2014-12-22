СМИ: Петербург может лишиться права на проведение финального матча Лиги чемпионов

При этом, как заявил генеральный директор оргкомитета финального матча Алексей Сорокин, подготовка к матчу в Петербурге продолжается в плановом режиме.

Петербург может лишиться права проведения матча финала футбольной Лиги чемпионов. Газеты Mirror и Daily Star сообщили, что в качестве альтернативы рассматривается стадион "Уэмбли" в Лондоне. Об этом со ссылкой на британские СМИ сообщил РБК.

Причиной данного решения может стать российско-украинский конфликт, а точнее признание независимости ДНР и ЛНР Россией. В УЕФА ведутся консультации с заинтересованными сторонами.

При этом, как заявил генеральный директор оргкомитета финального матча Алексей Сорокин "РБК Спорт", подготовка к матчу в Петербурге продолжается в плановом режиме. Информация о возможном переносе игры в оргкомитет не поступала.

Ранее стала известна стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Петербурге.

Фото: Piter.tv