Трек Ольги Бузовой "Розовые очки" стал "Золотым хитом"

Песня Ольги Бузовой "Розовые очки" победила в номинации "Золотой хит" телеканала Music Box. Об этом артистка рассказала в своем Instagram.
Певица заявила, что за ее песню проголосовали зрители. "Безумно приятно, что трек настолько нравится зрителям, что стал лучшим в этом году", - написала Бузова.
Премьера песни "Розовые очки" состоялась в конце января текущего года.
"Розовые очки
Бьются стеклами вовнутрь
Девочку, что любит сильно
Так легко обмануть
Повзрослела девочка
В сумке красная помада
Больше ей такой любви
Не надо, не надо, не надо", - поется в припеве.
Клип появился на YouTube 24 января. С этого момента он собрал более 3,2 млн просмотров.
Ранее Влад Кадони спрогнозировал будущее "Дома-2" без Бузовой.
Фото: Instagram / buzova86
Видео: YouTube / Ольга Бузова
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