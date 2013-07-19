Трек Ольги Бузовой "Розовые очки" стал "Золотым хитом"

Премьера песни состоялась в конце января текущего года.

Песня Ольги Бузовой "Розовые очки" победила в номинации "Золотой хит" телеканала Music Box. Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

Певица заявила, что за ее песню проголосовали зрители. "Безумно приятно, что трек настолько нравится зрителям, что стал лучшим в этом году", - написала Бузова.

Премьера песни "Розовые очки" состоялась в конце января текущего года.

"Розовые очки

Бьются стеклами вовнутрь

Девочку, что любит сильно

Так легко обмануть

Повзрослела девочка

В сумке красная помада

Больше ей такой любви

Не надо, не надо, не надо", - поется в припеве.

Клип появился на YouTube 24 января. С этого момента он собрал более 3,2 млн просмотров.

Ранее Влад Кадони спрогнозировал будущее "Дома-2" без Бузовой.

Фото: Instagram / buzova86

Видео: YouTube / Ольга Бузова